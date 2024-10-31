Перечислены конкуренты нового Tank 400 в России

Конкурентами нового внедорожника Tank 400 на российском рынке станут внедорожники BAIC, Oting, а также уже продающиеся в России модели самого Tank. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на главу пресс-службы группы компаний Expocar Александра Ковалева.

Среди конкурентов этой модели можно назвать BAIC BJ40, Oting «Паладин», Tank 300 и Tank 500, а также подержанные Toyota Land Cruiser 150 и 200, перечислил Ковалев. Среди рамных внедорожников в России можно также отметить УАЗы, но у них другое ценовое позиционирование и оснащение, отметил он.

«Не исключено, что в иерархии продаж он будет находиться ниже Tank 300 и Tank 500. При этом модель явно будет более тиражируемой, чем недавно вышедший на рынок Tank 700», — спрогнозировал Ковалев.

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