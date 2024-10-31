Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перечислены конкуренты нового Tank 400 в России

Expocar назвал шесть конкурентов нового Tank 400 в России

close
Tank

Конкурентами нового внедорожника Tank 400 на российском рынке станут внедорожники BAIC, Oting, а также уже продающиеся в России модели самого Tank. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на главу пресс-службы группы компаний Expocar Александра Ковалева.

Среди конкурентов этой модели можно назвать BAIC BJ40, Oting «Паладин», Tank 300 и Tank 500, а также подержанные Toyota Land Cruiser 150 и 200, перечислил Ковалев. Среди рамных внедорожников в России можно также отметить УАЗы, но у них другое ценовое позиционирование и оснащение, отметил он.

«Не исключено, что в иерархии продаж он будет находиться ниже Tank 300 и Tank 500. При этом модель явно будет более тиражируемой, чем недавно вышедший на рынок Tank 700», — спрогнозировал Ковалев.

Ранее «Газета.Ru» перечислила, что изменится для российских автомобилистов с 1 ноября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами