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Фермер в Калининградской области привязал собаку к машине и протащил по дороге

Под Калининградом фермер протащил собаку за машиной из-за покалеченного ягненка

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Боровский Luxury | Тюмень/VK

Фермер из поселка Павлино Калининградской области привязал бездомную собаку к своей машине и протащил животное по дороге. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Ранее судимый 60-летний житель поселка Павлинино при помощи веревки привязал бездомную собаку к своему автомобилю и протащил ее в таком виде по дороге», — доложили в ведомстве.

Фермера задержали после обращения местного жителя, который стал свидетелем издевательств. В отделении полиции мужчина оправдал свой поступок тем, что собака якобы покалечила его ягненка, а его действия – наказание. Волонтеры доставили животное в ветеринарную клинику, где врачи обнаружили множественные травмы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов»). Наказание по этой норме предусматривает лишения свободы на срок от трех до пяти лет, уточнили в УМВД по Калининградской области.

Ранее наезд фуры на полной скорости на стадо оленей попал на видео.

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