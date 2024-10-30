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Автобренд Soueast раскрыл российские комплектации кроссовера S09

Soueast S09 будет продаваться в России в трех комплектациях с двумя моторами

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Soueast

Выходящий на российский рынок китайский автомобильный бренд Soueast раскрыл комплектации флагманского кроссовера S09. Автомобиль будет предложен с двумя силовыми агрегатами на выбор и в трех версиях.

В базовой комплектации Comfort автомобиль получит турбомотор 1.6 мощностью 190 л.с., работающий в паре с роботизированной семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Среди оснащения — фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS и система стабилизации, мониторинг давления в шинах, бесключевой доступ, подогрев сидений и водительское кресло с вентиляцией.

В двух других версиях кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. В переднеприводном варианте он также сочетается с «роботом», в полноприводном, для старшей комплектации — 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». В автомобиле предусмотрено более 10 электронных систем помощи водителю.

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