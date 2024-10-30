Автомобилистов предупредили о гололедице вечером на дорогах Москвы

Автомобилистам из-за изменения погоды следует выезжать на дорогу только на зимних шинах. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Сегодня и завтра синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, сегодня с 21:00 до завтрашнего дня в Москве обещают снег с дождем и сильный ветер. Также возможна гололедица», — говорится в сообщении канала.

В ведомстве автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Аккуратными следует быть на подъемах и спусках с эстакад.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли покупать китайские шины.