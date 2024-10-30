Появилось видео, как машины улетают в заносе в отбойник на летних шинах в Ярославле

30 октября в Ярославле из-за обледенения дорог произошло массовое столкновение автомобилей, с утра в областную Госавтоинспекцию поступило 52 сообщения о столкновениях из-за гололедицы. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Госавтоинспекция Ярославской области обращается к водителям с призывом соблюдать скоростной режим. Водители должны вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. При этом нужно учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения», — обратилась к автомобилистам ГИБДД Ярославля в связи со случившемся.

Чаще всего автомобили сталкивались на мостах, однако, одно из самых массовых ДТП произошло на Московской проспекте. На видео запечатлен момент происшествия на улице Толбухина, где в результате перепада температуры столкнулись восемь машин. Как пояснили в ведомстве, несколько человек получили ушибы. На местах некоторых аварий до сих пор работают патрули ДПС.

Ранее назвали причину массовых ДТП в Москве.