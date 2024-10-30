Уфимка разбила бутылкой игристого стекло автобуса и пошла в рукопашную на пассажиров

В Уфе девушка швырнула бутылку шампанского в автобус и разбила окно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Две девушки шли мимо остановки. Брюнетке пришла идея кинуть пустую тару прямо в машину. Подружки попытались убежать, но их схватили пассажиры и затолкали в салон», — говорится в сообщении канала.

Внутри девушки накинулись на водителя. Блондинка выскочила из разбитого окна и стала драться с пассажирами и прохожими. Обеих увезли в отдел полицейские.

14 октября в Иркутской области пьяный водитель угрожал навести порчу на инспектора ДПС своим «черным глазом».

Инцидент произошел в поселке Куйтун. Водитель Toyota Premio попытался скрыться от машины ДПС, превысив скорость, но затем был задержан. Во время общения с полицейским мужчина уверял, что живет в машине и просто катился на ней с горки, но затем пригрозил полицейскому наказанием за задержание.

В 2016 году задержанного лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что нетрезвый подполковник Минобороны и его жена напали на наряд ДПС в Ленобласти.