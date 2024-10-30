Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уфимка разбила бутылкой игристого стекло автобуса и пошла в рукопашную на пассажиров

В Уфе девушки устроили рукопашную схватку с пассажирами и разгромили автобус

close
Телеграм-канал «Mash Batash»

В Уфе девушка швырнула бутылку шампанского в автобус и разбила окно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Две девушки шли мимо остановки. Брюнетке пришла идея кинуть пустую тару прямо в машину. Подружки попытались убежать, но их схватили пассажиры и затолкали в салон», — говорится в сообщении канала.

Внутри девушки накинулись на водителя. Блондинка выскочила из разбитого окна и стала драться с пассажирами и прохожими. Обеих увезли в отдел полицейские.

14 октября в Иркутской области пьяный водитель угрожал навести порчу на инспектора ДПС своим «черным глазом».

Инцидент произошел в поселке Куйтун. Водитель Toyota Premio попытался скрыться от машины ДПС, превысив скорость, но затем был задержан. Во время общения с полицейским мужчина уверял, что живет в машине и просто катился на ней с горки, но затем пригрозил полицейскому наказанием за задержание.

В 2016 году задержанного лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что нетрезвый подполковник Минобороны и его жена напали на наряд ДПС в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами