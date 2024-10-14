Пьяный водитель пригрозил сглазом инспектору ДПС

В Иркутской области пьяный водитель грозил навести порчу на инспектора ДПС своим «черным глазом». Видеозапись из машины ДПС опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Куйтун. Водитель Toyota Premio попытался скрыться от машины ДПС, превысив скорость, но затем был задержан. Во время общения с полицейским мужчина уверял, что живет в машине и просто катился на ней с горки, но затем пригрозил полицейскому наказанием за задержание.

В 2016 году задержанного лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде. Теперь он может потерять права повторно.

До этого депутат Госдумы Спиридонов призвал сделать порчу, гадание и привороты уголовно наказуемыми. По его словам, речь идет не о мошенничестве, а о намерении негативно влиять на жизнь и здоровье других людей. По мнению депутата, такие действия необходимо расценивать как попытку нанесения ущерба.

Ранее в Свердловской области оштрафовали гадалку, которая не смогла снять порчу.