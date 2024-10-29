Названы пять китайских автомобилей с богатым оснащением по цене 2-3 млн рублей

У дилера можно найти целый ряд автомобилей китайского производства с богатым оснащением и приемлемой ценой в 2-3 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в дилерском холдинге группы компаний «Автодом».

«Например, Jaecoo J7 оснащен боковыми зеркалами с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов. В автомобиле встроены датчики системы предупреждения при опасности при открытии дверей и система помощи при движении в пробках», — заявили в компании.

Также «Автодом» выделил Omoda C5, в комплектацию которой входят электропривод складывания зеркал, люк, подсветка интерьера, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. За безопасность отвечают системы мониторинга слепых зон, функции предупреждения о фронтальном столкновении и автономного экстренного торможения.

Дилер выделил также кроссовер Changan UNI-S, который имеет светодиодное головное освещение, дополнительный стоп-сигнал в задней двери, противотуманный фонарь и подсветку номерного знака. Модель оснащена рулевым колесом с возможностью управления мультимедиа, а сиденье водителя регулируется сервоприводами в шести направлениях.

Популярный среди россиян кроссовер GAC GS3 оснащается подогревом лобового и заднего стекла. Автомобиль имеет люк с солнцезащитной шторкой с электроприводом, кожаную отделку рулевого колеса и сидений. В числе наиболее богатых по оснащению китайских автомобилей «Автодом» выделил кроссовер Exeed LX с системой кругового обзора, мониторингом давления и температуры в шинах.

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