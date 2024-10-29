Россиянам назвали шесть признаков опасных поломок тормозов автомобиля

Некоторые элементы тормозной системы автомобиля со временем выходят из строя, что может привести к аварии. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Очень серьезная ситуация — это утечка тормозной жидкости. Она, как правило, происходит из-за повреждений трубок, шлангов или соединений. Основные признаки проблемы — мягкая педаль тормоза, снижение уровня тормозной жидкости в бачке, ухудшение эффективности торможения», — сказал Балашов.

Среди опасных поломок можно также выделить неисправность главного тормозного цилиндра. Он ломается из-за износа внутренних уплотнений, неправильной эксплуатации или механических повреждений автомобиля. В этом случае педаль проваливается «в пол», так как тормоза перестают реагировать при нажатии на тормоз, пояснил эксперт.

Системные ошибки ABS возникают из-за неисправностей датчиков, электрических проблем или сбоя в программном обеспечении. Неисправная ABS приводит к блокировке колес при торможении и потере управляемости.

Четвертая опасная поломка связана с тормозными суппортами. Они выходят из строя из-за износа, загрязнения или коррозии. Неисправные суппорты некорректно прижимают тормозные колодки, что приводит к увеличению тормозного пути и неравномерному их износу, предупредил специалист.

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