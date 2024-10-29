Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали шесть признаков опасных поломок тормозов автомобиля

Авилон назвал шесть признаков поломки тормозной системы автомобиля

close
industryviews/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые элементы тормозной системы автомобиля со временем выходят из строя, что может привести к аварии. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Очень серьезная ситуация — это утечка тормозной жидкости. Она, как правило, происходит из-за повреждений трубок, шлангов или соединений. Основные признаки проблемы — мягкая педаль тормоза, снижение уровня тормозной жидкости в бачке, ухудшение эффективности торможения», — сказал Балашов.

Среди опасных поломок можно также выделить неисправность главного тормозного цилиндра. Он ломается из-за износа внутренних уплотнений, неправильной эксплуатации или механических повреждений автомобиля. В этом случае педаль проваливается «в пол», так как тормоза перестают реагировать при нажатии на тормоз, пояснил эксперт.

Системные ошибки ABS возникают из-за неисправностей датчиков, электрических проблем или сбоя в программном обеспечении. Неисправная ABS приводит к блокировке колес при торможении и потере управляемости.

Четвертая опасная поломка связана с тормозными суппортами. Они выходят из строя из-за износа, загрязнения или коррозии. Неисправные суппорты некорректно прижимают тормозные колодки, что приводит к увеличению тормозного пути и неравномерному их износу, предупредил специалист.

Ранее стало известно, когда надо избавиться от автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами