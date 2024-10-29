В России перевели дороги на зимнюю скорость

С 28 октября по федеральным трассам М-11 «Нева» и М-4 «Дон» можно передвигаться только по зимнему скоростному режиму. Об этом сообщил Telegram-канал государственной компании «Автодор» (эксплуатирует платные трассы).

«Изменение скоростного режима поможет обеспечить безопасность движения автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях, характерных для зимнего периода. При этом напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения», — сообщили в госкомпании.

До 13 апреля 2025 года на дороге М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга скоростной режим снижен до 110 км/ч. На дороге М-4 в Тульской области с 296 км по 322 км (на объезде города Ефремов) максимальная разрешенная скорость снижена до 90 км/час.

Напомним, что летом на участках этих дорог действовал повышенный скоростной режим до 130 км/ч и 110 км/ч для легковушек и грузовых авто весом до 3 с половиной тонн. Весной 2025 года госкомпания вернет повышенный скоростной режим для легковых автомобилей и грузовиков (массой до 3,5 тонны) на этих участках платных дорог.

Ранее сообщалось, что штраф за неоплаченный проезд по платным трассам вырастет более чем в шесть раз.