Российским дилерам запретят продажи растаможенных на физлиц автомобилей

Участники круглого стола в комитете Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности предложили запретить дилерам продажу машин, растаможенных на физических лиц. Об этом сообщают «Известия». Так работают многие «серые» продавцы для ухода от уплаты сборов.

В подготовленном в адрес правительства и Минпромторга письме предлагается запретить дилерам продавать автомобили по договорам, исключающим ответственность за качество транспортных средств (например, по договорам поручения).

Также рекомендовано изменить закон «О защите прав потребителей», распространив на импортеров автомобилей обязанности по обеспечению ремонта и обслуживания ввезенной техники.

До этого стало известно, что в России в сентябре 2024 года самым продаваемым автомобилем с пробегом стал отечественный ВАЗ-2107. В первый месяц осени россияне купили 11,8 тыс. вазовских «семерок.

Далее следуют Kia Rio (11,4 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (11 тыс. ед.). Четвертую строчку рейтинга занимает хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (9,9 тыс. ед.). В пятерку лидеров вторичного рынка снова попал Ford Focus, сентябрьский результат которого составил 9,7 тыс. единиц.

Также в июле — августе 2024 года самыми популярными китайскими автомобилями на российском вторичном рынке стали Changan Uni-K, Geely Coolray, Haval F7 и F7x.

Быстрее всех из них в июле продавался Geely Coolray: в среднем автомобиль находил нового хозяина за 37 дней, а его цена составляла 1,84 млн рублей. Объявления с Uni-K, за который просили 2,9 млн рублей, висели в среднем по 50 дней.

Ранее сообщалось, что китайские кроссоверы в Белоруссии оказались на 3 млн рублей дешевле, чем в России.