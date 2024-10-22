Россиянам назвали восемь проблем подержанной Skoda Octavia

Модель Skoda Octavia A5 надежна, однако и у нее есть слабые места. Об этом «Газете.Ru» заявил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Большая часть предлагаемых на рынке автомобилей сделаны в Калуге. Слабое место Octavia — лакокрасочное покрытие, оно плохо сопротивляется ударам камней, отсюда большие сколы. Но кузов оцинкован, и даже голый металл способен несколько лет сопротивляться сквозной коррозии», — сказал Рязанов.

На Octavia второго поколения ставили разные двигатели, но самые распространенные в России — три бензиновых: атмосферный 1.6 MPI (102 л.с.) и два турбированных 1.4 TSI (122 л.с.) и 1.8 TSI (152 л.с.).

Ресурс мотора 1.6 MPI составляет 300 тыс. километров. Среди его минусов — маслосъемные колпачки, которые со временем теряют эластичность, что приводит к повышенному расходу масла. Кроме того, у автомобилей с такими моторами возникает течь из-под клапанной крышки. Цена самой детали может неприятно удивить — около 30 тыс. рублей. У версий с таким мотором не редко выходят из строя помпа и модуль зажигания, отметил эксперт.

Что касается турбомоторов, то они склонны к повышенному расходу масла из-за неудачной конструкции поршневых колец. Ресурс моторов составляет 200-250 тыс. километров. Из серьезных проблем — быстрый износ цепи ГРМ, а также частая чистка и ремонт топливных форсунок.

К подвеске Octavia A5 вопросов практически нет. Чаще всего выходят из строя пружины из-за использования машины в соответствии с размерами своего огромного багажника, пояснил специалист.

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