Стали известны личности подозреваемых в убийстве таксистки в Коркино

В Коркино по подозрению в убийстве таксистки задержали двух молодых людей 16 и 19 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По подозрению в убийстве женщины-таксиста в Коркино задержаны двое парней. Предварительно один из них — 16-летний Юрченко, а второй — 19-летний Казаченко. Чтобы усмирить местных жителей, устроивших народный сход и поджигавших дома цыган, потребовалось более 500 силовиков», — говорится в публикации.

Жители Коркино собрались у дома цыган, устроив стихийный протест. Сообщается, что во время митинга раздался выстрел из дома, после чего люди начали бросать камни в окна. На место прибыли сотрудники СОБР, которые оцепили территорию и оттеснили толпу.

Причиной схода стало уголовное разбирательство. Двух представителей цыганской диаспоры подозревают в расправе над 40-летней жительницей Коркино Еленой Сарафановой, она работала таксистом. Тело женщины обнаружили с множественными ножевыми ранениями. У Елены остались двое детей. По предварительной информации, в содеянном подозревают жителей дома цыганской диаспоры.

СК признал проблемы с цыганами в Коркино после убийства таксистки.