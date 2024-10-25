Россияне стали чаще покупать подержанные люксовые автомобили

В сентябре 2024 года россияне купили 198 подержанных люксовых автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» образуют Bentley Continental GT (38 ед.), Lamborghini Urus (24 ед.), Bentley Bentayga (17 ед.), Rolls-Royce Cullinan (15 ед.) и Maserati Levante (14 ед.)», — говорится в сообщении.

Более половины (55%) люксовых автомобилей с пробегом в начале осени было куплено в Москве, что соответствует 109 экземплярам. Десятая часть этого рынка пришлась на Подмосковье (20 ед.). Отметку в 10 купленных б/у «люксов» также преодолели Санкт-Петербург и Краснодарский край (15 и 11 шт. соответственно).

До этого стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в три раза.

Если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1 млн рублей, то за восемь месяцев 2024 года она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей.

Отмечается, что главными причинами роста цен на автомобили стали девальвация рубля, рост ставок утильсбора, инфляция, дефицит поставки новых машин на российский авторынок.

Ранее стало известно о рекордном росте цен на автозапчасти с начала 2024 года.