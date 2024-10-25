Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще покупать подержанные люксовые автомобили

Bentley Continental GT стал самым популярным люксовым авто в России

close
Bentley

В сентябре 2024 года россияне купили 198 подержанных люксовых автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» образуют Bentley Continental GT (38 ед.), Lamborghini Urus (24 ед.), Bentley Bentayga (17 ед.), Rolls-Royce Cullinan (15 ед.) и Maserati Levante (14 ед.)», — говорится в сообщении.

Более половины (55%) люксовых автомобилей с пробегом в начале осени было куплено в Москве, что соответствует 109 экземплярам. Десятая часть этого рынка пришлась на Подмосковье (20 ед.). Отметку в 10 купленных б/у «люксов» также преодолели Санкт-Петербург и Краснодарский край (15 и 11 шт. соответственно).

До этого стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в три раза.

Если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1 млн рублей, то за восемь месяцев 2024 года она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей.

Отмечается, что главными причинами роста цен на автомобили стали девальвация рубля, рост ставок утильсбора, инфляция, дефицит поставки новых машин на российский авторынок.

Ранее стало известно о рекордном росте цен на автозапчасти с начала 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами