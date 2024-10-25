Россиянам стали аннулировать электронные ПТС из-за новой мошеннической схемы

Российские водители стали жаловаться на резкое аннулирование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Россиянин за 4,7 млн руб. приобрел автомобиль Kia Stinger 2020 года — по «серому» импорту его везли через Кыргызстан и Казахстан», — рассказал Шелков.

Выяснилось, что в таможню по его автомобилю было подано поддельное свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

В результате покупатель заплатил утилизационный сбор в гораздо меньшем размере, чем требовалось. Однако теперь таможня доначислила ему утильсбор, если он его не заплатит, то машину признают не растаможенной и снимут с учета в ГИБДД.

«Чаще всего такие аферы проворачивают недобросовестные игроки рынка, которые занимаются привозом автомобилей на заказ, и таможенные брокеры, нередко использующие схему двойного обогащения», — отметил Шелков.

Он добавил, что подобные аферы возникают из-за отсутствия контроля на каждом этапе покупки и оформления автомобиля.

Подробнее о новой схеме мошенничества и способах себя обезопасить — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее у россиян начали изымать иномарки, купленные по «казахстанской схеме».