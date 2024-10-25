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На Киевском шоссе произошло массовое ДТП с пострадавшими

Несколько машин столкнулись на Киевском шоссе, есть пострадавшие

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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Несколько машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

«В результате столкновения трех машин и газели, две легковушки серьезно повреждены. В данный момент сотрудники экстренных служб устраняют последствия происшествия», — сообщили в эфире.

К месту происшествия уже прибыли экипажи скорой помощи, они эвакуировали пострадавших в медицинские учреждения.

До этого на Московском скоростном диаметре (МСД) произошла массовая авария, которая вызвала затруднения в движении на 6-километровом участке.

Место аварии расположено в районе пересечения МСД с Большой Черкизовской улицей. По данным сервиса Яндекс Карты, пробка на внутренней стороне МСД заканчивается в районе Лосиного Острова, между пересечением МСД с проспектом Мира и станцией Белокаменная.

Ранее в Москве Hyundai Creta перевернула внедорожник Mercedes G-Class, момент аварии попал на видео.

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