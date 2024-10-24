Из-за VIP-ДТП с машиной дочери миллиардера Евтушенкова призвали ужесточить законы

Водителей, создающих аварийные ситуации, необходимо жестче наказывать. Об этом news.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Так он прокомментировал ДТП, в которое попал внедорожник, перегонявшийся из автосалона для дочери миллиардера Владимира Евтушенкова.

«Мы не можем писать законы для определенной группы лиц. Наказания должны быть для всех одинаковыми, кто бы их не совершил: богатый человек или нет. Возможно, стоит в целом усилить наказание за превышение скорости и несоблюдение ПДД. Но оно не должно зависеть от материального положения либо занимаемой должности. Это было бы справедливо», — сказал депутат.

По его словам, в ситуации с ДТП правоохранительные органы просто должны разобраться подробно, и виновник ДТП должен понести соответствующее наказание.

Авария произошла днем в четверг на Угрешской улице в Москве, в районе дома 26, стр. 1. Видеозапись момента аварии опубликовал Telegram-канал московского Дептранса. На кадрах видно, что водитель Mercedes-Benz попытался пересечь проезжую часть по диагонали, наезжая на островки безопасности. В него врезался белый Hyundai Creta, который ехал в левом ряду. От удара немецкий внедорожник опрокинулся набок, задел наполненный песком пластиковый блок и проезжающую фуру.

Mercedes-Benz Gelandewagen зарегистрирован на Анну Брусилову, дочь миллиардера Владимира Евтушенкова. Машину перегоняли для нее. За рулем сидел мужчина по имени Антон.

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