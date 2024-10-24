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Автокриминалист рассказал, в каких случаях у машины аннулируют после ремонта учет в ГИБДД

Автокриминалист Шелков назвал четыре причины принудительного снятия авто с учета в ГИБДД

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ГИБДД

Замена деталей кузова автомобиля, на которые нанесен VIN-номер, а также их снятие и повторная установка на машину в процессе ремонта грозит принудительным снятием автомобиля с учета. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Если деталь с маркировкой отделялась от смежных элементов кузова или на ней производился ремонт, это может стать очень большой проблемой для дальнейшей регистрации автомобиля. Также к аннулированию учета может привести ремонт с внесением изменений в конструкцию автомобиля – установка двигателя другой модели или объема, кузовных элементов от другой модели», — сообщил Шелков.

Проблемы с идентификацией автомобиля возникнут, если при ДТП удар пришелся на лонжерон или полку крыла под капотом, где нанесен VIN-номер, а при ремонте эти элементы срезали и взамен приварили безномерные запчасти, либо детали от другого автомобиля, привел пример Шелков.

В случае уничтожения или повреждения маркировки для идентификации автомобиля и возвращения его в правовое поле придется проходить экспертизу в Госавтоинспекции, предупредил он.

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