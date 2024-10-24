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FAW перенес срок начала продаж в России кроссовера Bestune Т90

«Авилон»: продажа кроссовера FAW Bestune Т90 отложена до конца года

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FAW

Продажи китайского среднеразмерного кроссовера FAW Bestune Т90 в России начнутся зимой 2024 года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил директор «Авилон FAW» Андрей Михедов. До этого говорилось, что автомобили должны появиться в продаже в конце октября начале ноября.

«В продаже кроссовер FAW Bestune T90 появится не раньше декабря, информации по стоимости на данный момент нет», — сказал Михедов.

Новинка станет флагманом бренда в России. Известно, что автомобиль собран на модернизированной платформе FMA-A2. Его длина составляет 4718 мм при колесной базе 2772 мм.

Новый Bestune T90 будет доступен в трех комплектациях. В базовом оснащении уже есть 12,6-дюймовый экран мультимедиа, 9,6-дюймовая приборная панель и беспроводная зарядка для смартфонов. Также предусмотрены шесть подушек безопасности, функция предупреждения о лобовом столкновении и распознавания дорожных знаков, четыре камеры с обзором 360 градусов и система автоматической парковки.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России резко вырастут к Новому году.

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