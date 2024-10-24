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Выяснилось, сколько стоит срезанный с автомобиля катализатор

«Автовзгляд»: скупщики дают за срезанный катализатор 17 тысяч рублей

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Depositphotos

Автопроизводители давно начали устанавливать в выхлопную систему автомобиля фильтр, позволяющий снизить выхлопы в атмосферу — катализатор. Об этом сообщает «Автовзгляд». Однако в России он считается одной из самых бесполезных запчастей автомобиля.

«В России появились организации, которые дорого скупают использованные катализаторы — из них можно извлечь драгметалл, включая платину. Это привело к тому, что с машин начали спиливать катализаторы по ночам. А в некоторых мастерских автовладельцев начали убеждать, что эта деталь не нужна и убирать их», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скупщики за катализатор от старой двухлитровой BMW E36 берут 33 тыс. рублей, от Volkswagen Golf 4 - 17,5 тыс. рублей, от Peugeot 406 - 26,5 тыс рублей.

До этого технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев заявил, что перебои в работе мотора, а также невозможность завести автомобиль могут говорить о выходе из строя катализатора.

«Понять, что катализатор требует замены, несложно — резко снижается эффективность мотора. Водитель давит педаль газа «в пол», но автомобиль не едет, начинает «чихать» и неравномерно работать, все из-за того, что отработанным выхлопным газам некуда деваться. При этом нарушается процесс смесеобразования. В крайних случаях, когда катализатор полностью вышел из строя, двигатель может вообще не запускаться», — сказал Пономарев.

По словам эксперта, катализатор, как и любая другая деталь в автомобиле, имеет конечный ресурс. Во многом этот срок зависит от качества топлива. Если в нем присутствуют растворенные несгораемые примеси (сера, смолы, присадки), при попадании в выхлопную систему они остаются в катализаторе, ухудшая его пропускную способность.

Ранее россиянам назвали две главные причины перегрева двигателя авто.

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