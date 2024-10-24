Перевернувшийся в Москве Gelandewagen принадлежит дочери миллиардера Евтушенкова

Mercedes-Benz Gelandewagen, опрокинувшийся на Угрешской улице в Москве, зарегистрирован на дочь миллиардера Владимира Евтушенкова. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, в ДТП пострадал водитель — Антон К. Сам Mercedes-Benz зарегистрирован на Анну Брусилову — дочь основателя АФК «Система», одного из богатейших россиян, Владимира Евтушенкова. Самой Брусиловой в салоне автомобиля в момент ДТП не было, утверждает «112».

Авария произошла днем в четверг на Угрешской улице в Москве, в районе дома 26, стр. 1. Видеозапись момента аварии опубликовал Telegram-канал московского Дептранса. На кадрах видно, что водитель Mercedes-Benz попытался пересечь проезжую часть по диагонали, наезжая на островки безопасности. В него врезался белый Hyundai Creta, который ехал в левом ряду. От удара немецкий внедорожник опрокинулся набок, задел наполненный песком пластиковый блок и проезжающую фуру.

Ранее в Уфе на видео попал момент лобового удара «Жигулями» о «Газель» на встречной полосе.