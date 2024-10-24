Omoda и Jaecoo рассказали подробности о трех новинках для России

Суббренды Chery — Omoda и Jaecoo — привезут в Россию три новых кроссовера. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» о ссылкой на официальных представителей компаний.

«Так, в ноябре-декабре этого года у дилеров ожидается обновленный кроссовер Omoda C5. А в первой половине 2025-го в автосалонах можно будет увидеть сразу две новинки: Jaecoo J5 и Omoda C7», — говорится в сообщении.

Что же касается моделей с альтернативными силовыми установками, то китайская компания планирует вернуться к обсуждению их потенциала на российском рынке не раньше весны следующего года.

До этого эксперты сервиса «Автотека» перечислили автомобили, с которыми реже других расстаются их собственники.

«Лидером по доле автомобилей с одним владельцем стал японский компактвэн Honda Freed: для этой модели показатель составил 84,46%. На втором месте — еще один представитель того же бренда минивэн Honda Stepwgn с долей 72,7%. Третья строка досталась южнокорейскому минивэну Kia Carnival с долей авто с одним владельцем 70,26%», — говорится в сообщении.

Кроме того, в топ-5 вошли минивэн Toyota Alphard (70,14%) и кроссовер Kia Sorento Prime (66,46%). Далее следуют Toyota Wish (66,26%), Toyota Passo (60,91%), Nissan Leaf (60,48%), Hyundai Creta (59,06%) и Kia Rio X-Line (58,1%).

Ранее сообщалось, что российские продажи Great Wall станут рекордными в 2024 году.