Россиянам рассказали, как избежать штрафа за царапины на каршеринговом авто

Использование каршеринговых автомобилей часто приводит к штрафам за царапины, причем за оставленные другими пользователями. Чтобы избежать этого, нужно всегда оценивать состояние машины перед тем, как сесть за руль, и сообщать о нем владельцам сервиса, объяснил автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

«Иногда ты торопишься, берешь автомобиль грязным, и царапины на бампере ты можешь не заметить. В тебя могут въехать на парковке, уже после того, как ты оставил автомобиль, и скрыться с места ДТП. А повреждения в виде штрафов нужно будет оплачивать тебе», — предупредил специалист.

Он назвал главной причиной создания сервисов каршеринга желание заработать. Причем, опытным путем выяснилось, что больше зарабатывать удается именно на штрафах, подчеркнул Сажин. В случаях необоснованных обвинений, когда за чужое ДТП заставляют платить последнего пользователя, нужно не соглашаться с этим и продолжать спорить, в том числе – идти в суд при невозможности договориться. Важно, что судиться компания должна там, где живет ответчик, добавил эксперт.

Кроме того, есть угроза, что предыдущий пользователь замазал царапины воском, который смылся под дождем, в результате чего обвинять в их появлении будут последнего, кто ездил на машине. Сажин посоветовал также скринить условия сотрудничества с каршеринговой компанией, прописанные в договоре, чтобы потом не отвечать за то, что там не предусмотрено.

В целом подобные ситуации должны заставить россиян подумать, стоит ли использовать каршеринг как замену личному авто.

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