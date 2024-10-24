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Российские продажи Great Wall станут рекордными в 2024 году

Great Wall Motors займет второе место по продажам после «АвтоВАЗа» в 2024 году

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Great Wall

Китайская компания Great Wall Motors прогнозирует продажи в России в 2024 году на уровне 1,7 млн автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В результате GWM займет второе место по продажам после АвтоВАЗа с 245 тыс. автомобилей в 2024 году», — говорится в сообщении.

В GWM также поставили амбициозную цель — стать SUV-брендом №1 в России.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что стоимость отечественных машины в России может увеличиться минимум на 70 тыс. рублей с 1 января 2025 года.

По его словам, скачок цен произойдет в случае возвращения значительной части требований техрегламента в автопроме, что спровоцирует увеличение расходов на закупку компонентов.

Он отметил, что пока на российском авторынке не произошло полноценное импортозамещение. При этом обязательные системы, которые должны будут устанавливаться в авто с возвращением требований, будут преимущественно импортного происхождения.

Ранее в России спрогнозировали повышение доступности отечественного автопрома из-за утильсбора.

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