Эксперт: идея сократить парковки расколет общество на бедных и богатых

Российский Минстрой планирует сократить число парковок около домов. Цель – это мотивировать россиян пересесть на общественный транспорт. Эта инициатива кажется замечательной, однако по итогу она ударит и по производству автомобилей, и по всему обществу, разделив его на бедных и богатых, заявил автоэксперт Владимир Сажин.

«Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но при этом парализуем их производство. Все-таки автомобиль должен продаваться и ездить», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сегодня машиностроение стало одной из важнейших для экономики отраслей, ее стремятся всячески развивать и поддерживать. А подобные предложения, наоборот, нанесут ей огромный урон, предупредил Сажин.

Он пояснил, что одномоментно отказаться от машин современное общество просто не может, и каждый человек, который купил квартиру, хочет иметь и автомобиль — хотя бы один на семью. К тому же, сегодня не так хорошо развита транспортная доступность в городах, чтобы можно было принимать такие решения, добавил автоэксперт.

Напомним, в России намерены сократить количество парковок около жилых домов. Соответствующую «дорожную карту» внес в правительство Минстрой. Документ предполагает внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В случае одобрения, вступить в силу изменения могут в 2026 году.

Ранее эксперт объяснил, как радикальное сокращение количества парковок ударит по всем горожанам.