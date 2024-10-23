Changan представил гибрид пикапа и купе-кроссовера

В Китае представили кроссовер Changan Nevo E07, который можно превратить в пикап. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль представляет собой гибрид двух автомобилей. В обычном виде E07 имеет вид купе-кроссовера. Но привычной двери багажника тут нет, вместо нее откидной борт, как у автомобилей УАЗ. Крышу можно сдвинуть вперед, тогда машина примет вид пикапа. Его грузоподъемность составляет 300 кг.

Длина E07 составляет 5045 мм, а размер колесной базы — 3120 мм. Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового мотора. Также клиентам предложат версию с одним электродвигателем мощностью 338 л.с. и модификацию 4WD с отдачей 590 л.с.

В Китае автомобиль будет стоить 200 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого Jetour раскрыл российские цены нового кроссовера X50. Рекомендованная цена автомобиля в минимальной комплектации составляет 1,99 млн рублей.

В базовой версии Jetour X50 оснащен атмосферным мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и механической пятиступенчатой трансмиссией. Среди оборудования — подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, электрический «ручник», климатическая установка с ручным управлением.

X50 со средним уровнем оснащения предлагается за 2,29 млн рублей. Такой автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом», а к его оснащению добавлены светодиодные фары, электропривод водительского кресла и площадка для зарядки смартфонов. В максимальной комплектации с теми же агрегатами X50 стоит 2,44 млн рублей.

Ранее автоэксперт Зиновьев назвал три плюса внедорожника Lexus GX с пробегом.