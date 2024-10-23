Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Changan представил гибрид пикапа и купе-кроссовера

В Китае представили кроссовер-трансформер Changan Nevo E07 со сдвижной крышей

close
Changan

В Китае представили кроссовер Changan Nevo E07, который можно превратить в пикап. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль представляет собой гибрид двух автомобилей. В обычном виде E07 имеет вид купе-кроссовера. Но привычной двери багажника тут нет, вместо нее откидной борт, как у автомобилей УАЗ. Крышу можно сдвинуть вперед, тогда машина примет вид пикапа. Его грузоподъемность составляет 300 кг.

Длина E07 составляет 5045 мм, а размер колесной базы — 3120 мм. Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового мотора. Также клиентам предложат версию с одним электродвигателем мощностью 338 л.с. и модификацию 4WD с отдачей 590 л.с.

В Китае автомобиль будет стоить 200 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого Jetour раскрыл российские цены нового кроссовера X50. Рекомендованная цена автомобиля в минимальной комплектации составляет 1,99 млн рублей.

В базовой версии Jetour X50 оснащен атмосферным мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и механической пятиступенчатой трансмиссией. Среди оборудования — подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, электрический «ручник», климатическая установка с ручным управлением.

X50 со средним уровнем оснащения предлагается за 2,29 млн рублей. Такой автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом», а к его оснащению добавлены светодиодные фары, электропривод водительского кресла и площадка для зарядки смартфонов. В максимальной комплектации с теми же агрегатами X50 стоит 2,44 млн рублей.

Ранее автоэксперт Зиновьев назвал три плюса внедорожника Lexus GX с пробегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами