Назван самый надежный подержанный внедорожник Lexus

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о плюсах подержанного внедорожника Lexus GX.

«Треть машин — в возрасте 12-13 лет, а их пробег превышает 250 тыс. километров, но выбрать есть из чего. Lexus — это премиум-сегмент, цена «кусается»: дешевле, чем за 2,5 млн рублей, автомобиль не найти даже при пробегах свыше 300 тыс. километров», — сказал Зиновьев.

По его словам, в России продавали только версию с топовым мотором V8 4.6 (296 л.с.). Из плюсов — автомобиль может потреблять бензин АИ-92. Ресурс двигателя составляет 450 тыс. километров и более. Шестиступенчатый автомат A760F — из числа неубиваемых агрегатов Aisin Warner, также выхаживает свыше 400 тыс. километров.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi вернется на российский рынок.