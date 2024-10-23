Россиянам рассказали, какие кроссоверы из КНР лучше всего адаптированы к морозам

Среди китайских кроссоверов лучше всего подготовлены к морозам модели Haval M6 и Geely Tugella. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов ГК АвтоСпецЦентр.

«Отлично подготовлены к холодам Haval M6, Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro», — рассказали в компании.

Как заявил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, все китайские автопроизводители, которые присутствуют на российском рынке, уже адаптировали свои модели к нашей зиме.

«В какие-то модели были добавлены зимние опции — подогрев сидений, зеркал, руля, лобового стекла, в каких-то — увеличены объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей. Среди них можно отметить производителей Chery, Jetour, Omoda, Exeed, Jaecoo, Tank и другие», — пояснил он.

До этого эксперты сервиса «Автотека» перечислили автомобили, с которыми реже других расстаются их собственники.

«Лидером по доле автомобилей с одним владельцем стал японский компактвэн Honda Freed: для этой модели показатель составил 84,46%. На втором месте — еще один представитель того же бренда минивэн Honda Stepwgn с долей 72,7%. Третья строка досталась южнокорейскому минивэну Kia Carnival с долей авто с одним владельцем 70,26%», — говорится в сообщении.

Кроме того, в топ-5 вошли минивэн Toyota Alphard (70,14%) и кроссовер Kia Sorento Prime (66,46%). Далее следуют Toyota Wish (66,26%), Toyota Passo (60,91%), Nissan Leaf (60,48%), Hyundai Creta (59,06%) и Kia Rio X-Line (58,1%).

Ранее сообщалось, что россияне купили рекордное количество китайских автомобилей.