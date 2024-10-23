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Стало известно, когда подорожает такси в Москве

«Известия»: цены на такси в Москве вырастут с 25 октября

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Shutterstock

В Москве цены на такси вырастут с 25 октября. Об этом сообщают «Известия».

«В середине октября таксистам стали приходить уведомления о предстоящем повышении тарифов. Как сообщил источник «Известий», с 25 октября цена за километр пути и минуты в «Яндекс Go» в тарифе «Комфорт» вырастет на 25% — с 12 до 15 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пресс-службе «Яндекса» подтвердили «Известиям» эту информацию. Среди причин роста цен агрегатор называет дефицит водителей и увеличение затрат на обслуживание и содержание автомобилей.

До этого стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский работает над законопроектом, который введет послабления для самозанятых таксистов — в их числе освобождение от технических и медицинских осмотров.

Если проект закона одобрят, то самозанятые таксисты смогут оформлять путевой лист по своему усмотрению, а страховку без указания на то, что автомобиль используется для коммерческих перевозок пассажиров. Также автомобиль не надо будет перекрашивать.

Кроме того, документ предусматривает новшества в системе штрафов для таких таксистов — вместо фиксированных сумм введут минимальные и максимальные пределы.

Также Лисовский обратил внимание на то, что для большинства самозанятых таксистов стоимость необходимых в настоящее время медосмотров превышает дневную выручку.

Ранее россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил.

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