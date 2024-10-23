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FAW назвал восемь опций кроссовера Bestune T90 для России

FAW перечислил восемь опций кроссовера Bestune T90 для России

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FAW

Новый кроссовер Bestune T90 от FAW, который должен появиться в продаже в России в конце октября, получит богатое оснащение. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Так, в салоне Bestune T90 установлены 12,6-дюймовый экран мультимедийной системы с антибликовым покрытием, 9,6-дюймовая цифровая приборная панель и беспроводная зарядка для смартфонов. Предусмотрено шесть подушек безопасности, функция предупреждения о лобовом столкновении и распознавания дорожных знаков. В оснащение кроссовера также входят четыре камеры с обзором 540 градусов и система автоматической парковки.

Новинка станет флагманом бренда в России. Известно, что автомобиль собран на модернизированной платформе FMA-A2. Его габариты составляют 4718 х 1880 х 1710 мм при колесной базе размером 2772 мм.

Техническое оснащение новой модели неизвестно. Однако в Белоруссии автомобиль продается с 1,5-литровым турбомотором на 179 л.с. или с 2-литровым наддувным агрегатом на 252 л.с. В первом случае Т90 получил 7-ступенчатый «робот», а во втором — 8-диапазонную АКП.

До этого Jetour раскрыл российские цены нового кроссовера X50. Рекомендованная цена автомобиля в минимальной комплектации составляет 1,99 млн рублей.

В базовой версии Jetour X50 оснащен атмосферным мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и механической пятиступенчатой трансмиссией. Среди оборудования — подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, электрический «ручник», климатическая установка с ручным управлением.

X50 со средним уровнем оснащения предлагается за 2,29 млн рублей. Такой автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом», а к его оснащению добавлены светодиодные фары, электропривод водительского кресла и площадка для зарядки смартфонов. В максимальной комплектации с теми же агрегатами X50 стоит 2,44 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне купили рекордное количество китайских автомобилей.

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