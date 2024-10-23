«АвтоВАЗ» оборудует Lada Vesta новыми опциями

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовит новые опции для автомобилей семейства Lada Vesta. Об этом сообщает агентство «Автостат».

«Так, в 2025 году флагманская модель получит ключ-карту, климат-контроль и амбиентную подсветку», — говорится в сообщении агентства.

До этого благодаря локализации в России на Lada Vesta вернулась система курсовой устойчивости (ESC).

На «АвтоВАЗе» заявляли, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

До этого стало известно, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями обнаружилось, что у таких автомобилей программное обеспечение стало работать некорректно. При снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили Lada.