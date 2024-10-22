Минпромторг вернет требования техрегламента в автопроме

Минпромторг России предложил с 1 января 2025 года отказаться от упрощенных требований техрегламента для автопрома. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления.

Отмечается, что с 1 января 2025 года планируется вернуть обязательные требования к наличию антиблокировочной системы, системы курсовой устойчивости и систем пассивной безопасности в автомобилях.

Напомним, в 2022 году власти ввели упрощенный техрегламент из-за антироссийских санкций.

С этого времени отечественные производители смогли либо наладить собственное производство критически важных автокомпонентов, либо найти санкционно стойкие цепочки поставок для тех комплектующих, которые в России находятся на этапе освоения.

До этого стало известно, что после критики качества автомобилей УАЗ сенатором Дмитрием Рогозиным в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) «Газете.Ru» сообщили, что ведется непрерывная работа по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты.

«Новые партии автомобилей, поставляемые в зону СВО, а также автомобили УАЗ гражданского назначения, усовершенствовали: систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала», — заявили в пресс-службе Sollers.

Кроме того, в компании заявили, что модифицировали багажники для крепления защитной сетки от FPV-дронов, жгуты питания для РЭБ, светомаскировку, которая включается нажатием кнопки из кабины, защиту рулевых тяг и картера, демпферы рычагов КПП, поглощающие вибрацию. Генераторы сделали мощнее, усилили карданные валы.

Ранее сообщалось, что в России снизились продажи подержанных автомобилей.