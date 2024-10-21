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«АвтоВАЗ» отрекся от своего опровержения установки вариатора на Lada Granta

«АвтоВАЗ» дезавуировал свое опровержение установки вариатора на Lada Granta

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Lada

На Lada Granta начнут устанавливать вариатор после того, как закончатся запасы автоматических коробок передач Jatco. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на вице-президента «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.

По словам Костромина, запас коробок передач Jatco иссякнет к концу 2024 года, но вариатор на Granta появится не ранее 2026 года. Топ-менеджер уточнил, что Lada Granta и Vesta получат разные агрегаты от одного и того же поставщика.

До этого источники на заводе сообщали, что Lada Granta будет оснащена вариатором до конца 2024 года. Директор проекта Lada Vesta Олег Груненков заявил тогда изданию «Лада Онлайн», что вариатор от Vesta не поместится в подкапотном пространстве Granta.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям Lada Iskra Cross.

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