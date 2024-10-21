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Названы пять опасных минусов всесезонных покрышек зимой

Fit Service назвал пять минусов всесезонных шин для зимы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Некоторые автомобилисты предпочитают устанавливать на свой автомобиль всесезонные шины, не предполагая об их серьезной опасности, в том числе, при эксплуатации в минусовую температуру. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал собственник и руководитель автосервисов Fit Service Андрей Мершиев.

«Всесезонные шины – это покрышки с усредненными характеристиками. Состав резиной смеси такой, что они недостаточно жесткие для лета, недостаточно мягкие для зимы. Изнашиваются такие шины значительно быстрее, чем резина по сезону. Кроме того, использование «всесезонки» ведет к повышению расхода топлива», — сказал Мершиев.

Тормозной путь всесезонных покрышек в минусовую погоду на сухом или мокром асфальте, на льду и на снегу длиннее, чем у сезонных шин из-за потери эластичности. Это значит, возможности безопасного управления автомобилем значительно ниже. В большинстве тестов данные шины оказываются в конце рейтинга. Поэтому с такой «резиной» водитель не получает ни уверенности, ни безопасности, сказал эксперт.

По словам специалиста, такие шины совершено точно не подходят для любителей спортивной езды из-за неустойчивого поведения на дороге. Также они не позволят реализовать скоростной потенциал мощного автомобиля.

Теме не менее, использование всесезонных шин допустимо в регионах с мягким и теплым, даже зимой, климатом. Такая резина может подойти для тех, кто проезжает на автомобиле не более 10 тыс. км в год, подытожил Мершиев.

Ранее стало известно, чего нельзя позволять мастерам в шиномонтаже.

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