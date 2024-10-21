В России зафиксирован спад продаж новых автомобилей

В октябре продажи новых автомобилей в России снижаются с каждой неделей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По его данным, с 14 по 20 октября в России было продано 37,8 тыс. новых автомобилей. При этом в первую неделю месяца было реализовано 56 тыс. машин, во вторую продажи снизились на 24% по сравнению с предыдущей неделей, до 42,6 тыс. машин.

На третьей неделе октября снижение зафиксировано во всех сегментах российского автомобильного рынка: продажи легковых машин снизились на 12%, легкого коммерческого транспорта (LCV) на 6%, а грузовых автомобилей — на 2%.

Тенденция объясняется тем, что в преддверии резкого повышения утилизационного сбора россияне стремились купить автомобили до вступления в силу его новой шкалы, уточнили в «Автостате».

Ранее Geely рассекретила люксовую версию кроссовера Coolray.