Стало известно, почему в России взлетели продажи мотоциклов

Рекордные продажи мотоциклов в России обусловлены потенциалом рынка и появлением в нашей стране доступной по цене техники из Китая вместо ушедших из-за санкций брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на начальника отдела дистрибуции мотоциклов КТМ Дмитрия Смолякова.

«С российского рынка, ввиду санкций, ушли европейские, японские и американские марки мотоциклов, такие как BMW Motorrad, Ducati, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Harley Davidson и другие. На нашем рынке за последние несколько лет появились преимущественно марки из Китая», — отметил Смоляков.

По его словам, до конца года ожидается положительная динамика рынка мототехники в России, в следующем году также можно ожидать роста продаж из-за конкурентных цен, широкого ассортимента и доступности мотоциклов.

По данным «Автостата», в 2024 году в России за 9 месяцев было продано 39,2 тыс. новых мотоциклов. Это уже побило ранее зафиксированный рекорд годовых продаж, который пришелся на 2014 год. Тогда за год в России продали 30,2 тыс. мотоциклов.

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