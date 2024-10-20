Автомобиль выехал на тротуар и сбил троих пешеходов в Москве

Три человека пострадали в ДТП на востоке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

«По предварительным данным, на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленинградской области полицейским удалось задержать водителя, которому толпа людей помогла сбежать от сотрудников Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов в деревне Верхние Осельки Всеволожского района 14 октября. Но при приближении полицейских водитель скрылся у одного из домов при помощи находящихся там людей.

Затем сотрудники ведомства провели в деревне рейд, в результате которого выявили и задержали нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель.

Задержанный шофер объяснил, что управлял автомобилем без водительского удостоверения, поэтому и решил избежать общения с полицейскими.

Ранее в Уфе на автозаправке вспыхнула цистерна с пропаном.