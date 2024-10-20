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«Легковушка в клочья»: очевидица — об аварии с участием фуры в Домодедово

Жительница Подмосковья рассказала о трупах на дороге после ДТП в Домодедово

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Телеграм-канал «Подмосковная полиция»

После ДТП с участием фуры в подмосковном Домодедово на дороге лежали трупы, а легковой автомобиль был «разорванный в клочья». Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица аварии Наталья.

«Это случилось однозначно после семи утра. Как, что случилось, я, к сожалению, не видела. В первых минутах восьмого я проезжала — ничего не было, а вот обратно ехала часов в 8 — уже авария была. Трупы на дороге, легковушка просто вся разорванная в клочья. Это зрелище не из приятных совсем. Рассматривать такие вещи я не могу», — сказала она.

Еще одна свидетельница произошедшего Ирина (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что фура после столкновения улетела в кювет, а на месте происшествия работало много полицейских.

«Мы проезжали уже после аварии, в районе 9:00-9:30. Легковушка была разорвана пополам, фура практически в кювете. Скорой была одна машина, полиции было машин пять. В фуре в кабине была открыта дверь, но не видели никого», — уточнила женщина.

20 октября в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в Домодедово пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой. По данным ведомства, авария случилась в 7:25 мск на 175-м км автодороги А-107.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой марки SCANIA. Находившийся за рулем легковушки молодой человек 1999 года рождения и четверо пассажиров погибли.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Москвы рассказал, что сотрудник ДПС был весь в крови после ДТП на Кутузовском проспекте.

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