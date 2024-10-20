Россиянам рассказали, автомобили каких марок пользуются популярностью в Китае

В Китае по итогам трех кварталов 2024 года самыми популярными автомобилями стали модели бренда BYD. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на статистику продажи машин в стране.

«Всего же за 9 месяцев 2024 года владельцами новых BYD в Китае стали 2,33 млн покупателей. Доля рынка этого бренда по итогам трех кварталов достигла рекордного показателя в 14,95%. Это значит, что каждый седьмой новый автомобиль в КНР носит на себе эмблему BYD», — говорится в сообщении.

Второе и третье места в рейтинге по итогам девяти месяцев года заняли Volkswagen (1,4 млн проданных машин) и Toyota (1,1 млн авто). В топ-5 входят Geely (633 тыс. ед.) и Honda (617 тыс. ед).

До этого стало известно, что по итогам 9 месяцев 2024 года россияне потратили на новые легковые автомобили 3,6 трлн рублей, среди отдельных марок наибольшие затраты пришлись на Lada и Geely.

На покупку автомобилей отечественной Lada жители России потратили с января по сентябрь включительно 416 млрд рублей. Еще 415 млрд рублей пришлось на машины китайской Geely. На третьем месте китайский Haval с результатом 362 млрд рублей, за ним следует Chery (349 млрд рублей) и Changan (237 млрд рублей). На эти марки приходится почти половина российского авторынка в денежном выражении.

В количественном выражении авторынок России вырос в 2024 году на 61%, а в денежном — на 73%. С января по сентябрь 2023 года россияне потратили на новые легковые машины 2,08 трлн рублей.

Ранее главред «За рулем» спрогнозировал, когда россияне перестанут скупать новые автомобили.