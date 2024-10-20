Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, автомобили каких марок пользуются популярностью в Китае

Самыми популярными за 9 месяцев машинами в Китае стали BYD и Volkswagen

В Китае по итогам трех кварталов 2024 года самыми популярными автомобилями стали модели бренда BYD. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на статистику продажи машин в стране.

«Всего же за 9 месяцев 2024 года владельцами новых BYD в Китае стали 2,33 млн покупателей. Доля рынка этого бренда по итогам трех кварталов достигла рекордного показателя в 14,95%. Это значит, что каждый седьмой новый автомобиль в КНР носит на себе эмблему BYD», — говорится в сообщении.

Второе и третье места в рейтинге по итогам девяти месяцев года заняли Volkswagen (1,4 млн проданных машин) и Toyota (1,1 млн авто). В топ-5 входят Geely (633 тыс. ед.) и Honda (617 тыс. ед).

До этого стало известно, что по итогам 9 месяцев 2024 года россияне потратили на новые легковые автомобили 3,6 трлн рублей, среди отдельных марок наибольшие затраты пришлись на Lada и Geely.

На покупку автомобилей отечественной Lada жители России потратили с января по сентябрь включительно 416 млрд рублей. Еще 415 млрд рублей пришлось на машины китайской Geely. На третьем месте китайский Haval с результатом 362 млрд рублей, за ним следует Chery (349 млрд рублей) и Changan (237 млрд рублей). На эти марки приходится почти половина российского авторынка в денежном выражении.

В количественном выражении авторынок России вырос в 2024 году на 61%, а в денежном — на 73%. С января по сентябрь 2023 года россияне потратили на новые легковые машины 2,08 трлн рублей.

Ранее главред «За рулем» спрогнозировал, когда россияне перестанут скупать новые автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами