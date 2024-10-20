Таксист напал на пассажирку в Тюмени

В Тюмени таксист напал на женщину с подростком и высадил их из машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город Тюмень».

«Высадил меня с 15-летней дочерью посреди дороги. Когда пытался отобрать телефон, неизвестно для чего, сломал ноготь. Вот такая история», — сообщила пострадавшая.

Причину конфликта горожанка не пояснила.

До этого в Приморье девушка записала на камеру домогательства неадекватного таксиста-мигранта. Как рассказала пострадавшая, 29 сентября ей нужно было добраться из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал делать ей непристойные предложения и откровенно приставать.

Испуганная девушка просила мужчину разблокировать двери, а тот убеждал ее согласиться на интимную близость и демонстрировал свою эрекцию. В конце концов таксист, судя по кадрам, позволил клиентке открыть дверь, но стал удерживать ее за платье и требовать номер телефона.

Ранее сообщалось, что в Приангарье запретили привлекать иностранцев на работу в такси.