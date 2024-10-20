АвтоВАЗ выпустил юбилейный двигатель

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил пятимиллионный 16-клапанный двигатель. Об этом сообщает паблик «На заводе» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что судьба этого мотора будет необычной. Он будет установлен на один из прототипов будущей модели Lada и вместе с ней отправится на испытание.

Речь идет о тестах на предсерийной Lada Iskra: новинку оснастят двигателем 1.6 л, но уже не с отечественной механической коробкой передач, а в паре с китайским вариатором WLY.

До этого стало известно, что на автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличия стружки.

До последнего времени вариатор на Lada Vesta предлагали только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

Автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.

Новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Ранее сообщалось, что Jaecoo представила новый кроссовер J5, который появится в России.