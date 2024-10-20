Стала известна дата премьеры минивэна Zeekr Mix с необычными дверями

Премьера нового минивэна Zeekr Mix состоится 23 октября 2024 года в Китае. Об этом сообщает carnewschina.com. Это будет шестая модель в линейке бренда.

Над дизайном работал бывший стилист Bentley Штефан Зилафф. Длина автомобиля составляет 4688 мм, он станет конкурентом модели Volkswagen ID.BUZZ. Особенность новинки — передние двери. Для выхода водителя и пассажира их необходимо сдвинуть вперед. Zeekr Mix рассчитан на пятерых: сзади предусмотрен только обычный трехместный диван.

Zeekr Mix унаследовал платформу, тяговую батарею и задний 415-сильный электродвигатель у седана 007. Запас хода составляет 712 км.

Отмечается, что после премьеры начнутся продажи модели.

До этого стало известно, что японский автопроизводитель Nissan представил новое поколение кроссовера Murano. Автомобиль получил кресла с вентиляцией и массажем, цветной проекционный дисплей и подсветку салона с 64 оттенками.

Новый Murano снабжен 2,0-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 9-ступенчатой АКП, передним или полным приводом. В базовой версии для автомобиля предлагаются 20-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых. В салоне стало гораздо меньше традиционных кнопок и рукояток: управление климат-контролем выведено на отдельную сенсорную панель.

В самой дорогой комплектации внедрена центральная подушка безопасности, которая срабатывает между передними сиденьями. Задние двери Murano нового поколения открываются на больший угол, чем у прежнего, чтобы облегчить посадку пассажиров и установку детского кресла.

Ранее россиянам рассказали об особенностях минивэна GAC M8.