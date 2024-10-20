Под Ногинском ДТП с загоревшимися машинами парализовало движение в Подмосковье

На Горьковском шоссе недалеко от Ногинска столкнулись грузовик и «Газель», сообщает Life.

По данным МЧС, ДТП произошло в городском округе Богородский, на 55 км трассы М-7 перед поворотом на Красный электрик. После столкновения машины загорелись, к тушению огня привлекли восемь пожарных и две единицы техники. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть. В результате произошедшего никто не пострадал.

На прошлой неделе в Омской области произошло ДТП с участием трех грузовиков, после столкновения одна из машин загорелась. Предварительно установлено, что 36-летний водитель большегруза «Сани» в районе 395 км автодороги Тюмень-Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем. На опубликованном полицией видео видно, что большегрузную фуру развернуло поперек дороги и в этот момент в нее врезался другой грузовик. От удара у тягача фуры оторвало кабину, начался пожар. После этого в транспортное средство врезался третий грузовик.

Ранее в Екатеринбурге сняли на видео автобус, который не остановился после возгорания.