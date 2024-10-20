Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Ногинском ДТП с загоревшимися машинами парализовало движение в Подмосковье

На трассе под Ногинском после ДТП загорелись «Газель» и грузовик

На Горьковском шоссе недалеко от Ногинска столкнулись грузовик и «Газель», сообщает Life.

По данным МЧС, ДТП произошло в городском округе Богородский, на 55 км трассы М-7 перед поворотом на Красный электрик. После столкновения машины загорелись, к тушению огня привлекли восемь пожарных и две единицы техники. Трассу М7 в сторону области пришлось перекрыть. В результате произошедшего никто не пострадал.

На прошлой неделе в Омской области произошло ДТП с участием трех грузовиков, после столкновения одна из машин загорелась. Предварительно установлено, что 36-летний водитель большегруза «Сани» в районе 395 км автодороги Тюмень-Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем. На опубликованном полицией видео видно, что большегрузную фуру развернуло поперек дороги и в этот момент в нее врезался другой грузовик. От удара у тягача фуры оторвало кабину, начался пожар. После этого в транспортное средство врезался третий грузовик.

Ранее в Екатеринбурге сняли на видео автобус, который не остановился после возгорания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами