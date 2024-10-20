Водителям объяснили, какой масляный фильтр лучше выбрать для авто

Китайские и другие иностранные автопроизводители в последнее время стали использовать масляные фильтры в виде картриджа вместо металлических одноразовых «стаканчиков» из-за экологических соображений. Об этом рассказал редактор «За рулем» Алексей Ревин.

«Масляные фильтры, у которых заменяется только фильтрующий элемент, безопаснее для экологии. В утиль идут лишь картонный фильтрующий элемент и пара уплотнительных резиновых колечек. А неразборные фильтры содержат в себе и картон, и резину, и сталь, которые при утилизации желательно разделить», — пояснил он.

Также Ревин добавил, что у современных фильтров перепускной клапан и устройство, предотвращающее слив масла, являются частями мотора, что гарантирует их долгую и надежную работу.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Кроме того, в ситуации, когда водителю нужно будет экстренно тормозить или совершить резкий маневр, то при такой резине возникает риск увеличения тормозного пути и ухода в занос.

Родионов добавил, что менять шины нужно, исходя из температуры воздуха на улице. По его словам, дожидаться первого снега или устойчивого минуса не стоит.

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