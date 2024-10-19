Стало известно, какие шины покупают большинство россиян

Большинство россиян (54%) покупают для своих автомобилей шины китайского производства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование автомобильного маркетплейса Fresh.

По его данным, еще 36% опрошенных выбирают резину от отечественных компаний (включая тех, кто выпускает продукцию на бывших иностранных предприятиях). Также 10% россиян заявили, что продолжают покупать шины зарубежных брендов, официально ушедших с рынка России.

В то же время исследование показало, что 32% жителей РФ могут сделать выбор в пользу нового неизвестного бренда, если это позволит им сэкономить. Разница в цене должна составлять при этом не менее 25%. Также 53% респондентов заявили, что для них решающим фактором в пользу покупки является наличие расширенной гарантии.

Результаты опроса свидетельствуют, что 68% россиян отдают предпочтение шипованной зимней резине, потому что это позволяет избежать ДТП на гололедице.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Кроме того, в ситуации, когда водителю нужно будет экстренно тормозить или совершить резкий маневр, то при такой резине возникает риск увеличения тормозного пути и ухода в занос.

Родионов добавил, что менять шины нужно, исходя из температуры воздуха на улице. По его словам, дожидаться первого снега или устойчивого минуса не стоит.

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