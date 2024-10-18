В Подмосковье в сгоревшей машине нашли тело бывшего шеф-повара «Кофемании»

В подмосковном Королеве в сгоревшем автомобиле Honda Pilot обнаружено тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Виталия Карсаева, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По его данным, Карсаев жил в автомобиле на фоне бракоразводного процесса с женой, которая выгнала его из дома. Кроме того, в последние месяцы у Карсаева возникло множество других проблем, а судебные приставы наложили арест на его имущества, в том числе на Honda Pilot, в которой обнаружили тело.

Виталий Карсаев приехал в Москву из Ставрополя, в 2003 году устроился в «Кофеманию» и через год стал шеф-поваром, уточняет SHOT.

До этого в Кемеровской области автовладелец-должник сбил судебного пристава, пришедшего арестовывать его машину, и прокатил на капоте по городу Киселевску.

Ранее в Подмосковье железнодорожный вагон сошел с рельсов и выкатился на автотрассу А-108.