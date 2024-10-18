Chery показала действующий летающий автомобиль

Китайский концерн Chery представил прототип летающего беспилотного автомобиля. Об этом сообщает CarNewsChina.

Транспортное средство состоит из трех основных частей — летательного аппарата с воздушными винтами, кабины и шасси с автомобильными колесами, при этом у него нет руля и педали газа. Летающий автомобиль предназначен для автономных поездок по земле на короткие расстояния, также он может взлетать вертикально и перемещаться по воздуху. За управление транспортным средством отвечает автопилот.

Chery сообщила, что прототип смог преодолеть по воздуху расстояние в 80 км. Высота полета составляет менее 1000 м, максимальная скорость — 120 км/ч, время полета — около 40 минут.

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