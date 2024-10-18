В Румынии автопилот Tesla спас пешехода, рискнув жизнью водителя

В румынском городе Брашов случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автопилота Tesla: транспортное средство спасло пешехода, но рискнуло жизнью водителя. Об этом сообщает Autoevolution.

Путешественник шел по тротуару, но споткнулся из-за ямы в асфальте и упал на проезжую часть — перед автомобилем Tesla Model S. Машина вильнула в самый последний момент, пешеход был всего в нескольких сантиметрах от нее, отмечает издание. Автопилот сумел объехать туриста, но в итоге Tesla врезалась в серебристый Audi, который двигался по встречной полосе.

Пешеход не получил травм, ему помогли подняться очевидцы дорожной аварии. Водитель Tesla тоже не пострадал, но в больницу пришлось отправиться мужчине, который сидел за рулем Audi.

Весной этого года в США автопилот Tesla довез американца с сердечным приступом до больницы. У водителя сломалась инсулиновая помпа, поэтому у него подскочил уровень глюкозы. Мужчина решил включить режим полного автопилота. Электромобиль смог проехать без вмешательства водителя 21 км и довезти его до больницы, где самостоятельно припарковался.

Ранее у американки аннулировали права, потому что она сдавала экзамен на Tesla с автопилотом.