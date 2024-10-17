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На Крымском мосту восстановлено движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Инфоцентр в 16:50 мск сообщал, что на Крымском мосту временно ограничивали движение транспорта. Причины не назывались.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт говорил, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Также в июне представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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