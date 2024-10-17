На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению. Сообщение опубликовано в 16:50.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее суд заочно обвинил главу СБУ в организации теракта на Крымском мосту.